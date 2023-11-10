Нефтегазовая компания Shell требует через суд от Greenpeace более 2 миллионов долларов

Нефтегазовая компания Shell обратилась в лондонский суд с иском и требует от Greenpeace компенсации из-за многодневной акции протеста на судне Boskalis.

Об этом пишет NOS.

Как отмечает издание, поводом для иска стала акция на борту судна компании Shell вблизи Канарских островов в январе, когда экоактивисты преследовали его на лодках и поднялись на борт с помощью веревок, протестуя против бурения скважин.

В Shell считают поднятие экоактивистов на судно "незаконным и чрезвычайно опасным". В компании говорят, что уважают право на акции протеста, но они должны быть безопасными и законными.

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Нефтегазовая компания требует компенсировать расходы, связанные с задержкой доставки грузов и обеспечением дополнительной безопасности, а также судебные издержки.

По информации Reuters, речь идет о компенсации в размере 2,1 млн долл. Однако Shell готова снизить размеры компенсации до 1,4 млн долл, если экоактивисты откажутся проводить акции протеста на любых объектах нефтегазовой инфраструктуры компании.

Greenpeace объявила, что выполнит требования лишь в том случае, если британская группа Shell сократит к 2030 году выбросы на 45%.

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Напомним:

Нефтегазовая корпорация Shell в конце июля сообщила о падении прибыли во втором квартале на 56% до 5 млрд долл на фоне падения цен на нефть и газ и снижении рентабельности нефтепереработки, что заставило компанию замедлить свою программу выкупа акций.





