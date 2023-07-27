Прибыль Shell упала на 56% во втором квартале из-за снижения цен на энергоносители

Нефтегазовая корпорация Shell в четверг сообщила о падении прибыли во втором квартале на 56% до 5 млрд долл на фоне падения цен на нефть и газ и снижения рентабельности нефтепереработки, что заставило компанию замедлить свою программу выкупа акций.

Об этом пишет Reuters.

Прибыль, которая не оправдала прогнозов, следует за рекордной прибылью в 2022 году после того, как цены на энергоносители резко выросли после вторжения России в Украину, но соответствует показателям второго квартала два года назад.

Shell заявила, что выкупит акций на 3 млрд долл в течение следующих трех месяцев, по сравнению с 3,6 млрд долл за предыдущие три, одновременно повысив дивиденды до 0,33 долл на акцию, как было объявлено ранее в июне.

Реклама:

По словам Shell, более низкие результаты в основном отражают более низкие результаты торговли сжиженным природным газом (СПГ), более низкие цены на нефть и газ, более низкую маржу нефтепереработки и меньшие объемы продаж по сравнению с предыдущим кварталом.

Цены на нефть и газ резко выросли в прошлом году после вторжения России в Украину, но в этом году цены на энергоносители резко упали, поскольку опасения относительно их дефицита уменьшились.

Цены на нефть марки Brent во втором квартале 2023 года составляли в среднем 80 долларов за баррель, по сравнению с 110 долларами годом ранее.

Реклама:

Экономическая правда