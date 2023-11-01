Покровский ГОК Коломойского приостанавливает основную деятельность: займется металлоломом

фото: сайт покровского ГОК

Покровский ГОК Игоря Коломойского заявил, что приостанавливает свою основную деятельность по добыче руды и выпуску концентрата "для накопления ТМЦ и проведения ремонтных работ".

Об этом сообщается на сайте комбината.

"В настоящее время происходит определенная реорганизация работы с привлечением максимального количества людей для охраны объектов предприятия и соответственно - проведения ремонтных работ, перевозки и отгрузки с привлечением техники. На рабочие места людей, как и раньше, будут доставлять автобусами предприятия", - говорится в сообщении.

Персонал также будут задействовать на выполнении услуг для заказчиков. Это касается работников электроремонтного, ремонтно-механического, ремонтно-строительного, железнодорожного и автотранспортного цехов, а также центральной энерголаборатории. Будут работать водоотливы и люди, которые их обслуживают.

Реклама:

"Собственники предприятия не изменились, информация о продаже или каких-то мероприятиях в этом направлении у руководства комбината отсутствует", - заявили в ГОКе.

Кроме этого, комбинат планирует заниматься отгрузкой и разбором лома, который можно реализовать.

"Когда предприятие работает на полную мощность, очень часто не хватает ресурсов для таких работ. Сейчас для этого есть и персонал, и техника. В подразделениях комбината достаточно много списанных, но не разобранных и не отгруженных на склад основных средств - например, металлолом, который при полноценной работе не можем разобрать и реализовать. Поэтому сейчас будем его готовить и отгружать", - заявил председатель правления комбината Сергей Шуваев.

Реклама:

По его словам, ГОК, как и рынок ферросплавов в целом, из-за войны переживает сложные времена: в 2021 году он продал 1 млн тонн марганцевого концентрата, в 2022 году этот показатель уменьшился почти втрое, в 2023-м - еще вдвое.

Покровский ГОК - крупнейший в Украине производитель марганцевой руды.

Комбинат принадлежит офшорным компаниям Exceed Investments, Profetis Enterprises, Clemente Enterprises, Alexton Holdings, которые связаны с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Ранее Марганецкий горно-обогатительный комбинат Игоря Коломойского объявил об остановке добычи и переработки марганцевой руды.

Экономическая правда