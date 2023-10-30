Марганецкий ГОК остановил добычу из-за обстрелов и нехватки воды после подрыва Каховской ГЭС

ЧАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат" (Днепропетровская обл.) в октябре текущего года приостановило добычу и переработку сырой марганцевой руды, в том числе и из-за обстрелов.

Об этом говорится на сайте предприятия.

Причин остановки предприятия несколько.

Прежде всего - это военная агрессия со стороны Российской Федерации. Действия оккупантов привели к потере воды в Каховском водохранилище, из-за чего невозможно пополнить запасы технических резервуаров воды, используемых для обогащения сырой марганцевой.

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Также к основным причинам остановки относятся артиллерийские обстрелы российской армией объектов и инфраструктуры промышленной площадки комбината.

При этом, вражеские обстрелы повредили коммуникации, здания и сооружения цехов предприятия, а для восстановления инфраструктуры комбината нужно много времени и финансирования, и пока оккупанты находятся на левом берегу Днепра, эти действия выполнять невозможно.

Больше всего из-за артиллерийских обстрелов пострадала Грушевская обогатительная фабрика (ГОФ), поскольку за несколько обстрелов она получила серьезные повреждения. Там частично повреждено перекрытие на корпусе приемки руды ГОФ-1, а также на 90% разрушены оконные проемы.

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Также отключено газовое и мазутное отопление на всей промплощадке и шахтах комбината, поскольку отапливать эти виды топлива крайне рискованно в условиях войны.

Особой проблемой стало отсутствие воды для проведения ГОФ мокрого обогащения добытой шахтами и карьером руды. Дефицит воды появлялся не сразу, а постепенно.

Еще в прошлом году ГОФ была вынуждена остановиться из-за того, что в обратном цикле предприятия технической воды становилось все меньше, но комбинат работал благодаря приобретению технической речной воды из централизованных сетей горводоканала. После того как россияне взорвали Каховскую ГЭС, город Марганец и все прилегающие к нему территории остались без воды, в том числе и Марганецкий ГОК.

Некоторое время комбинат выполнял определенные работы без цикла переработки сырой марганцевой руды, функционировали только шахты по ее добыче. Подземные добывающие цеха доработали забои, находившиеся в эксплуатации, однако расконсервировать забои, подготовленные для будущей работы, не было смысла, поскольку добытая руда за прошедший период складировалась на рудном складе и так и не была переработана.

Именно поэтому предприятие было вынуждено остановить работы по добыче, отмечается в сообщении.

Сейчас комбинат находится в простое, но во время него часть рабочих занимается ремонтно-восстановительными работами для успешного, безопасного будущего запуска в работу.

Напоминаем:

МГОК разрабатывает восточную часть Никопольского месторождения марганцевых руд (Грушевско-Басанский участок). В состав комбината, в частности, входят четыре шахты, в том числе одна находится в процессе строительства, один карьер - Грушевский, обогатительная фабрика.

Крупнейшими акционерами ЧАО являются компании Couttenmax Holdings Limited, Mosfilia Investments Limited и Humax Enterprises Limited, которые владеют по 23,8933% акций ЧАО каждая, а также Fianex Holdings Limited (все - Кипр), в собственности которой находится 24% акций.