ПриватБанк за полгода резко нарастил чистую прибыль - почти в пять раз

Чистая прибыль государственного ПриватБанка за январь-июнь 2023 года составила 29,75 млрд грн, что в 4,7 раза превышает этот показатель за аналогичный период 2022 года.

Об этом свидетельствует неконсолидированный полугодовой отчет банка, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно отчету, в частности, во втором квартале этого года чистая прибыль достигла 13,7 млрд грн, что в 5,3 раза превышает чистую прибыль за второй квартал прошлого года.

Чистый процентный доход ПриватБанка за первое полугодие увеличился на 81,4% - до 27,86 млрд грн, в том числе во втором квартале рост составил 74,2% - до 14,09 млрд грн.

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Между тем чистый комиссионный доход в январе-июне этого года увеличился на 41,3% - до 11,64 млрд грн, в том числе во втором квартале - на 43,65%, до 5,94 млрд грн.

Значительный вклад в улучшение финансового результата банка сделало снижение убытка от сокращения полезности в первом полугодии этого года до 769 млн грн, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 7,54 млрд грн.

По данным отчета, во втором квартале этого года по этой статье было даже получено 51 млн грн прибыли против 5,67 млрд грн убытка во втором квартале прошлого года.

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ПриватБанк также сообщает, что его совокупная прибыль за первое полугодие этого года достигла 35,89 млрд грн, что в 7,4 раза превышает показатель за январь-июнь прошлого года, в частности, во втором квартале-2023 совокупная прибыль составила 19,325 млрд грн против 4,85 млрд грн за аналогичный период 2022 года.

Согласно отчету, за первое полугодие 2023 года активы банка выросли на 5%, достигнув 568,84 млрд грн по состоянию на 30 июня.

Такой рост объясняется увеличением объема наличности и средств в НБУ с 96,4 млрд до 148,23 млрд грн и кредитов и авансов клиентам - с 68,08 млрд грн до 76,53 млрд грн, тогда как инвестиции в ценные бумаги повысились несущественно - с 239,75 млрд грн до 240,64 млрд грн, а задолженность других банков сократилась на 24,6% - до 78,3 млрд грн.

Средства клиентов ПриватБанка за первое полугодие-2023 увеличились с 471,97 млрд грн до 488,06 млрд грн, при этом капитал вырос с 57,79 млрд грн до 69,52 млрд грн.

Напоминаем:

По данным Нацбанка Украины на 1 июня 2023 года, ПриватБанк является лидером по общим активам (742,433 млрд грн) среди 65 банков страны.

Согласно данным НБУ, за второй квартал Приват закрыл 79 отделений, сократив сеть до 1131 подразделения на территории Украины, хотя в его отчете указано, что на середину года у него было восемь филиалов и 1199 отделений, это лишь на одно меньше, чем на начало года.