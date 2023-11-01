В ЕС ответили на угрозы польских перевозчиков заблокировать границу

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Соглашение о либерализации перевозок между Украиной и Евросоюзом - так называемый "транспортный безвиз", будет действовать до июля 2024 года.

Об этом сообщил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач по результатам переговоров с директоратом Еврокомиссии по вопросам мобильности (DG MOVE).

"Провели переговоры с руководством Директората Еврокомиссии по вопросам мобильности (DG MOVE). Основная тема – взаимодействие в отношении угроз польских перевозчиков перекрыть границу (между Украиной и Польшей – ред.) и обеспечение стабильной работы пунктов пропуска. Имеем заверения от европейских коллег, что требования перевозчиков не приведут к изменениям Соглашения", - сообщил Деркач.

По его словам, "транспортный безвиз" будет действовать как должен был – до июля 2024 года.

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Замминистра сообщил, что на встрече с представителями DG MOVE он представил позицию в отношении требований польских перевозчиков, акцентировав на том, что Украина рассчитывает на поддержку Евросоюза по вопросу обеспечения полноценной работы границы.

"Определили конкретные шаги, как DG MOVE может способствовать решению ситуации", - указал Деркач.

Украина не выбирала вариант переноса всей логистики на сушу. Такие условия возникли из-за российского вторжения и морской блокады, отметил замминистра.

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"В таких условиях мы должны обеспечить нормальное функционирование "Путей солидарности" и поддержку нашей экономики. Без каких-либо блокад", - уточнил Деркач.

Напоминаем:

Минвосстановления получило сообщение о подготовке блокады пунктов пропуска на украинско-польской границе и инициировало встречу с официальными представителями Польши и Еврокомиссии (ЕК) для обеспечения стабильной работы границы.

Ранее Международная транспортная ассоциация сообщила, что с 3 ноября польские перевозчики планируют на два месяца перекрыть границу с Украиной.

По информации Ассоциации, перевозчики выдвинули условия: возвращение к системе выдачи разрешений для украинских перевозчиков, ужесточение правил перевозки по ЕКМТ, введение отдельной очереди в "е-Очередь" для транспортных средств с номерами Евросоюза, создание отдельной очереди для пустых фур, обеспечение доступа к системе "Шлях".