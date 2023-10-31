Польские перевозчики угрожают перекрыть границу: в Украине большинство требований назвали нереальными

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Подавляющее большинство требований польских перевозчиков, из-за которых они планируют заблокировать ряд пунктов пропуска на украинско-польской границе, являются невыполнимыми.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, передает "Интерфакс-Украина".

"Нереалистичным является требование вернуться к системе выдачи разрешений для работы в Евросоюзе украинским перевозчикам. Сейчас между Украиной и ЕС действует соглашение, согласно которому украинские перевозчики ездят без разрешений в странах ЕС. Соглашение о либерализации грузовых перевозок, согласно которому это происходит, действует до конца июня 2024 года", - отметил Деркач.

Он также подчеркнул, что соглашение действует в обе стороны.

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"Наши перевозчики ездят без разрешений, европейские перевозчики едут в Украину с такими же условиями. То есть отменить действие соглашения на уровне правительства Польши просто невозможно", - подчеркнул замминистра.

Он обратил внимание, что польские перевозчики не впервые озвучивают такие требования.

"Скорее всего, они хотят заложить основу на следующий год и повлиять на переговоры по пролонгации соглашения", - считает замминистра.

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По словам Деркача, польские перевозчики являются крупнейшими игроками в отрасли грузовых перевозок в Европе. В общем объеме транспортных средств, осуществляющих грузовые перевозки в Европе, на Польшу приходится более половины. В то же время украинские перевозчики осуществляют перевозки преимущественно из Украины и в Украину, а не между странами Европы.

"Они никоим образом не могут влиять на грузовые тарифы, обваливая их, как некоторые пытаются утверждать", - подчеркнул заместитель министра.

Странным, по его словам, является и требование об ужесточении правил перевозки по ЕКМТ (специальное многостороннее разрешение, которое дает возможность осуществлять перевозки в течение года тем перевозчикам, которые являются участниками системы квот ЕКМТ - ред.).

Правила, согласно которым осуществляются перевозки, распространяются абсолютно на всех перевозчиков стран - членов ЕКМТ. Они утверждены давно, доступ к получению разрешений имеют те перевозчики, у которых транспортные средства Евро-5 и Евро-6. Распределение этих разрешений в Украине происходит через конкурс, на котором к перевозчикам выдвигают жесткие требования.

Введение отдельной очереди для транспортных средств на еврономерах, по словам Деркача, будет нечестным не только по отношению к украинским, но и к перевозчикам других стран.

"На границе у нас нет отдельной очереди для украинских водителей - едут все, кто зарегистрировался. Через территорию Украины также ездят перевозчики из Турции, других стран. Если ввести отдельную очередь, они будут ждать, пока не проедут транспортные средства с номерами Евросоюза. Также нет отдельной очереди для украинских грузовиков ни в одной стране ЕС", - отметил замминистра.

Что касается отдельных очередей для пустых фур, то на сегодня на границе с Польшей их пропускают два пункта "Устилуг-Зосин" и "Нижанковичи-Мальховице".

"Открытие дополнительных пунктов пропуска для проезда только пустых транспортных средств нереально, потому что Украина заинтересована в том, чтобы как можно больше пунктов пропуска работали на выезд загруженных автомобилей, что способствовало бы увеличению объемов экспорта и укрепляло нашу экономику", - пояснил Деркач.

Для пропуска пустых транспортных средств, по его словам, может быть открыт пункт пропуска "Угринов-Долгобичув", что предлагали польской стороне.

Кроме того, польским перевозчикам не нужно регистрироваться в системе "Шлях".

Напоминаем:

Минвосстановления получило сообщение о подготовке блокады пунктов пропуска на украинско-польской границе и инициировало встречу с официальными представителями Польши и Еврокомиссии для обеспечения стабильной работы границы.

Ранее Международная транспортная ассоциация сообщила, что с 3 ноября польские перевозчики планируют на два месяца перекрыть границу с Украиной.

По информации ассоциации, перевозчики выдвинули условия: возвращение к системе выдачи разрешений для украинских перевозчиков, ужесточение правил перевозки по ЕКМТ, введение отдельной очереди в "еЧерзі" для транспортных средств с номерами Евросоюза, создание отдельной очереди для пустых фур, обеспечение доступа к системе "Шлях".