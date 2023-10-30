Обвал Дегтярівського шляхопроводу в Києві: рух під мостом відновлять 31 жовтня

У Києві завершили монтаж балок Дегтярівського шляхопроводу, який було закрито після падіння балок в кінці вересня.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Цими вихідними підрядна організація здійснила монтаж 28 балок прогонової будови шляхопроводу. Сьогодні ж монтують плити незйомної опалубки. Це дасть можливість улаштувати монолітну плиту на шляхопроводі", - йдеться в повідомленні.

Рух транспорту підмостовим простором планують відновити вже 31 жовтня.

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Нагадуємо:

30 вересня на Шулявці у Києві на вулиці Олександра Довженка обвалилися балки Дегтярівського шляхопроводу.

Балки Дегтярівського шляхопроводу на вулиці Олександра Довженка у Києві, які обвалилися 30 вересня, були експериментальними, подібні елементи в Україні були використані при будівництві ще одного мосту.

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Інцидент на Дегтярівському шляхопроводі, пов’язаний з обвалом балок 30 вересня, не вплине на вартість робіт, усі наслідки ліквідує власним коштом підрядник - компанія "Ростдорстрой".