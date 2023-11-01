Турция ужесточает регулирование криптоактивов, чтобы выйти из "серого списка" FATF

Турция готовит новое законодательство в отношении криптоактивов, чтобы убедить международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), исключить ее из "серого списка" стран.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что FATF в 2021 году понизила рейтинг Турции до так называемого серого списка стран, которые не принимают достаточных мер для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Министр финансов Турции Мехмет Симсек заявил, что отчет FATF признал Турцию полностью соответствующей всем, кроме одного, из 40 стандартов надзорного органа.

Реклама:

"Единственным оставшимся вопросом в рамках технического соответствия является работа, связанная с криптоактивами. Мы подадим законопроект о криптоактивах в парламент как можно быстрее. После этого у Турции не будет причин оставаться в этом сером списке, если не будет других политических соображений", - сказал Симсек.

Добавляется, что Симсек не предоставил никаких других подробностей о запланированных законодательных изменениях.

Напомним:

Реклама:

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) по итогам трехдневной встречи в Сингапуре решила внести Болгарию, государство-член ЕС, в так называемый серый список стран, нуждающихся в усиленном мониторинге.