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Турция ужесточает регулирование криптоактивов, чтобы выйти из "серого списка" FATF

Среда, 1 ноября 2023, 10:55 - Игорь Пилипив

Турция готовит новое законодательство в отношении криптоактивов, чтобы убедить международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), исключить ее из "серого списка" стран.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что FATF в 2021 году понизила рейтинг Турции до так называемого серого списка стран, которые не принимают достаточных мер для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. 

Министр финансов Турции Мехмет Симсек заявил, что отчет FATF признал Турцию полностью соответствующей всем, кроме одного, из 40 стандартов надзорного органа.

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"Единственным оставшимся вопросом в рамках технического соответствия является работа, связанная с криптоактивами. Мы подадим законопроект о криптоактивах в парламент как можно быстрее. После этого у Турции не будет причин оставаться в этом сером списке, если не будет других политических соображений", - сказал Симсек.

Добавляется, что Симсек не предоставил никаких других подробностей о запланированных законодательных изменениях.

Напомним:

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Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) по итогам трехдневной встречи в Сингапуре решила внести Болгарию, государство-член ЕС, в так называемый серый список стран, нуждающихся в усиленном мониторинге.

Турция криптовалюта финансы
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