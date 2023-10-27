FATF внесла Болгарію до сірого списку через недоліки в протидії відмиванню грошей

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) за підсумками триденної зустрічі в Сінгапурі вирішила внести Болгарію, державу-члена ЄС, до так званого сірого списку країн, які потребують посиленого моніторингу.

Про це йдеться в опублікованих висновках засідання FATF, пише "Європейська правда".

До "сірого списку" FATF вносить країни, які активно співпрацюють із регулятором для усунення стратегічних недоліків у протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Тоді як Болгарію додали до "сірого списку", Панаму й Кайманові острови звідти вилучили.

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Серед іншого, Болгарія зобов’язалась продовжити роботу для запровадження фінансового моніторингу посадовців, посилити боротьбу з відмиванням грошей і не використовувати конфіскацію активів у політичних цілях.

"Коли FATF ставить юрисдикцію під посилений моніторинг, це означає, що країна взяла на себе зобов'язання швидко усунути виявлені стратегічні недоліки в узгоджені терміни і підлягає посиленому моніторингу", – пояснюють у групі.

Болгарія стала другим членом ЄС, щодо якої міжнародний фінрегулятор запровадив посилений моніторинг. У червні туди також внесли Хорватію.

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Крім того, в "сірому списку" FATF перебувають Албанія й Туреччина.

Понад 200 країн і юрисдикцій зобов'язалися виконувати рекомендації FATF, яка регулярно аналізує їхні зусилля у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї.

Європейська правда