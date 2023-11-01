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Индия сократила импорт российской нефти из-за ремонта на одном из НПЗ

Среда, 1 ноября 2023, 10:35 - Игорь Пилипив

В октябре импорт российской нефти в Индию снизился примерно на 11% из-за ремонтных работ на нефтеперерабатывающем заводе в Джамнагаре.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, Индия как крупнейший покупатель российской нефти, в октябре импортировала в среднем до 1,58 млн баррелей в день, что на 11% меньше, чем в сентябре.

Также индийская компания Reliance Industries купила меньше всего нефти с сентября 2022 года из-за планового технического обслуживания на нескольких установках своего завода в Джамнагаре.

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"Индия, вместе с Китаем, является ключевым покупателем российских сортов нефти, поскольку стремилась получить выгоду от сниженных цен, чтобы увеличить маржу нефтеперерабатывающих заводов", - говорится в сообщении. 

По словам Виктора Катона, ведущего аналитика Kpler, импорт из РФ в ноябре должен вырасти до 1,8 млн баррелей в день. Кроме того, 10 российских танкеров, перевозящих 11 млн баррелей, запланировано разгрузить только в течение первых трех дней этого месяца.

Напомним:

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Неудобство для индийского правительства в расчетах за импорт российской нефти в китайских юанях привело к задержке платежей по меньшей мере за семь грузов.

Индия нефть РФ
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