Індія затримує оплату семи партій нафти з РФ у юанях – ЗМІ

reuters

Незручність для індійського уряду у розрахунках за імпорт російської нафти в китайських юанях призвела до затримки платежів щонайменше за сім вантажів.

Про це пише Reuters із посиланням на обізнані джерела.

"Суперечки щодо оплати поки що не призвели до зриву поставок, оскільки російські компанії, такі як "Роснєфть", продовжують постачати нафту державним індійським нафтопереробним заводам, які шукають альтернативні способи розрахунків", - йдеться у повідомленні.

За даними агентства, йдеться про нафту, поставлену індійським НПЗ наприкінці вересня поточного року - вони досі не оплачені.

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За словами представників нафтопереробної галузі, розрахунки в юанях збільшують витрати, оскільки рупії потрібно конвертувати в гонконгські долари, а потім у юані. Це на 2-3% дорожче, ніж розрахунки в дирхамах.

Цього року Індія стала найбільшим імпортером російської морської нафти, а нафтопереробні заводи розкуповують нафту зі знижкою після того, як деякі західні країни призупинили імпорт з РФ через її вторгнення в Україну.

Але нафтопереробники часто стикаються з проблемами у врегулюванні торгівлі нафтою з РФ після того, як США і ЄС встановили верхню межу цінової стелі на російську нафту в 60 доларів за барель, що змусило покупців використовувати альтернативи, такі як і дирхами, для вантажів, вартість яких перевищила верхню межу.

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У липні Reuters повідомляло, що індійські нафтопереробники почали використовувати юані для оплати частини нафти від російських продавців, продовжуючи при цьому використовувати долари і дирхами для розрахунків за більшу частину своїх закупівель російської нафти.

Однак індійському уряду стало незручно використовувати юань для розрахунків, повідомили Reuters два представники індійського міністерства фінансів.

Незрозуміло, чи дійсно уряд доручив державним нафтопереробним заводам припинити розрахунки в юанях, але несхвалення Нью-Делі є очевидним.

"Це не заборонено, і якщо приватна фірма має юані для розрахунків у своїй торгівлі, уряд не зупинить її, але він не заохочуватиме і не сприятиме такій торгівлі", - сказав представник міністерства.

Індійські нафтопереробні заводи купують більшу частину російської нафти у трейдерів, а також здійснюють деякі прямі закупівлі у російських компаній.

Джерела в нафтопереробній галузі повідомили, що трейдери були готові укладати угоди в дирхамах, але російські продавці наполягали на юанях.

"Роснєфть", "Газпром" і "Газпром нєфть" не відповіли на запити про коментарі.

У той час як індійські державні нафтопереробні компанії воліли б використовувати рупії для оплати російської нафти РФ менш охоче приймає рупії.

Однак в Індії дехто вважає, що використання юаня вигідне Китаю, оскільки відносини між двома сусідами залишаються напруженими після прикордонної сутички в 2020 році, в якій загинули 20 індійських солдатів і четверо китайських військових.

Економічна правда