Владелец "Киевстара" завершил продажу своего российского бизнеса

Нидерландский холдинг Veon, которому принадлежит крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар", объявил о закрытии сделки по продаже своих российских активов группе топ-менеджеров "Вымпелкома".

Об этом сообщает пресс-служба Veon.

В РФ Veon владел оператором связи "Вымпелком", работающим под брендом Beeline. Продажу своих российских активов компания осуществила группе управленческой команды "Вымпелком" во главе с генеральным директором Александром Торбаховым.

Отмечается, соглашение не предусматривает никаких договоренностей по обратному выкупу и означает полный выход с российского рынка для VEON.

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По словам генерального директора компании Каана Терзиоглу, закрытие сделки позволяют полностью сосредоточиться на дальнейшем развитии, удовлетворяя растущий спрос на рынках в Пакистане, Украине, Бангладеш, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.

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Ранее сообщалось, что холдинг Veon планировал продажу своего российского бизнеса Vimpelcom местному топ-менеджменту за 2,2 млрд долл (130 млрд рублей).

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Суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, которые входят в окружение президента РФ Владимира Путина и финансируют российскую агрессию.