Оператор зв’язку Veon, який володіє "Білайн", виходить з російського ринку

Нідерландський холдинг Veon, що на чверть належить LetterOne Міхаіла Фрідмана, заявив про продаж свого російського бізнесу Vimpelcom місцевому топ-менеджменту за 2,2 мільярда доларів (130 мільярдів рублів)

Про це повідомляє Reuters.

Veon у Росії управляє брендом Beeline, на який припадає близько половини доходу групи. А також керує Beeline в Казахстані та "Київстар" в Україні.

У компанії розраховують провести операцію з продажу до 1 червня.

У Veon розпрвіли, що викуп керівництвом "Вимпелкому" оцінювався в 370 мільярдів рублів.

Агентство додає, що незважаючи на те, що Veon продається зі знижкою, угода є відносно рідкісним прикладом переходу грошей між сторонами, оскільки компанії намагаються вийти з Росії.

"Викуп наших російських підрозділів менеджментом принесе користь усім учасникам. Клієнти та співробітники побачать плавний перехід, інвестори та власники облігацій побачать скорочення заборгованості нашого балансу, а Veon зможе зосередитися на стратегії цифрового оператора в країнах, де працює компанія", — сказав генеральний директор Veon Каан Терзіоглу Reuters.

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Нагадуємо:

Нідерландський холдинг Veon заявив про намір вийти з власності російського оператора зв’язку "Вимпелком", що працює під брендом "Білайн".

Економічна правда