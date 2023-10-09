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В "Дії" тестируют замену водительского удостоверения с доставкой

Понедельник, 9 октября 2023, 17:35 - Алексей Павлыш
 
фото: укринформ

"Дія" ищет тестировщиков, чтобы проверить новый функционал замены удостоверения с доставкой.

Об этом сообщает пресс-служба сервиса в Telegram.

"С мая украинцы за несколько кликов в "Дії" подают заявление о замене водительского удостоверения. Ранее за новым документом нужно было идти в сервисный центр МВД. Теперь услуга станет еще удобнее - пластиковое удостоверение можно будет получить курьером на любой адрес или в отделение "Укрпочты". Без поездок и пробок", - пояснили в "Дії".

Чтобы присоединиться к бета-тесту, нужно иметь в "Дії":

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  • водительское удостоверение, требующее замены
  • ID-карту или загранпаспорт, зарегистрированное место жительства или вид на жительство
  • налоговый номер (РНУКПН).

"Услуга полезна для водителей, которые потеряли или повредили удостоверение, изменили фамилию, хотят обменять пластик на диджитал или закончился срок действия первого удостоверения у водителя-новичка", - говорится в сообщении.

Присоединиться к бета-тесту можно по ссылке.

Напомним:

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В мае в приложении "Дія" стала доступной услуга заказа водительского удостоверения в случае необходимости обмена документа или восстановления.

Экономическая правда

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