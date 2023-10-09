В "Дії" тестируют замену водительского удостоверения с доставкой
"Дія" ищет тестировщиков, чтобы проверить новый функционал замены удостоверения с доставкой.
Об этом сообщает пресс-служба сервиса в Telegram.
"С мая украинцы за несколько кликов в "Дії" подают заявление о замене водительского удостоверения. Ранее за новым документом нужно было идти в сервисный центр МВД. Теперь услуга станет еще удобнее - пластиковое удостоверение можно будет получить курьером на любой адрес или в отделение "Укрпочты". Без поездок и пробок", - пояснили в "Дії".
Чтобы присоединиться к бета-тесту, нужно иметь в "Дії":
- водительское удостоверение, требующее замены
- ID-карту или загранпаспорт, зарегистрированное место жительства или вид на жительство
- налоговый номер (РНУКПН).
"Услуга полезна для водителей, которые потеряли или повредили удостоверение, изменили фамилию, хотят обменять пластик на диджитал или закончился срок действия первого удостоверения у водителя-новичка", - говорится в сообщении.
Присоединиться к бета-тесту можно по ссылке.
Напомним:
В мае в приложении "Дія" стала доступной услуга заказа водительского удостоверения в случае необходимости обмена документа или восстановления.
Экономическая правда