В "Дії" тестируют замену водительского удостоверения с доставкой

фото: укринформ

"Дія" ищет тестировщиков, чтобы проверить новый функционал замены удостоверения с доставкой.

Об этом сообщает пресс-служба сервиса в Telegram.

"С мая украинцы за несколько кликов в "Дії" подают заявление о замене водительского удостоверения. Ранее за новым документом нужно было идти в сервисный центр МВД. Теперь услуга станет еще удобнее - пластиковое удостоверение можно будет получить курьером на любой адрес или в отделение "Укрпочты". Без поездок и пробок", - пояснили в "Дії".

Чтобы присоединиться к бета-тесту, нужно иметь в "Дії":

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водительское удостоверение, требующее замены

ID-карту или загранпаспорт, зарегистрированное место жительства или вид на жительство

налоговый номер (РНУКПН).

"Услуга полезна для водителей, которые потеряли или повредили удостоверение, изменили фамилию, хотят обменять пластик на диджитал или закончился срок действия первого удостоверения у водителя-новичка", - говорится в сообщении.

Присоединиться к бета-тесту можно по ссылке.

Напомним:

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В мае в приложении "Дія" стала доступной услуга заказа водительского удостоверения в случае необходимости обмена документа или восстановления.

Экономическая правда