В "Дії" появился обмен водительского удостоверения

В приложении "Дія" стала доступна услуга заказа водительского удостоверения в случае необходимости обмена документа или восстановления.

Об этом сообщают пресс-службы МВД и Минцифры.

"Заменяйте водительское удостоверение за несколько кликов на диване, в офисе, кафе - онлайн", - отметили в Минцифре.

Теперь подать заявление о замене водительского удостоверения можно в приложении "Дія" и забрать готовый документ в сервисном центре МВД. Также можно вообще отказаться от пластикового документа и получить е-удостоверение водителя.

В МВД добавили, что обменять или восстановить водительское удостоверение можно, если:

истек срок действия имеющегося;

документ утрачен или уничтожен;

надписи на бланке затерлись;

водитель сменил личные данные;

по желанию собственника.

При заказе услуги в приложении медицинская справка о пригодности к управлению транспортными средствами не прилагается.

Чтобы воспользоваться услугой в "Дії" необходимо:

авторизоваться в приложении;

нажать "Услуги";

кликнуть "Замена водительского удостоверения";

выбрать причину замены;

выбрать сервисный центр, где удобно забрать документ;

подтвердить контактные данные и подписать заявление.

"После подачи заявки услугу необходимо оплатить в течение 10 мин, иначе заявление аннулируется. Также не забывайте проверять статус заявки", - отметили в МВД.