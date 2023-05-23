В "Дії" появился обмен водительского удостоверения
В приложении "Дія" стала доступна услуга заказа водительского удостоверения в случае необходимости обмена документа или восстановления.
Об этом сообщают пресс-службы МВД и Минцифры.
"Заменяйте водительское удостоверение за несколько кликов на диване, в офисе, кафе - онлайн", - отметили в Минцифре.
Теперь подать заявление о замене водительского удостоверения можно в приложении "Дія" и забрать готовый документ в сервисном центре МВД. Также можно вообще отказаться от пластикового документа и получить е-удостоверение водителя.
В МВД добавили, что обменять или восстановить водительское удостоверение можно, если:
- истек срок действия имеющегося;
- документ утрачен или уничтожен;
- надписи на бланке затерлись;
- водитель сменил личные данные;
- по желанию собственника.
При заказе услуги в приложении медицинская справка о пригодности к управлению транспортными средствами не прилагается.
Чтобы воспользоваться услугой в "Дії" необходимо:
- авторизоваться в приложении;
- нажать "Услуги";
- кликнуть "Замена водительского удостоверения";
- выбрать причину замены;
- выбрать сервисный центр, где удобно забрать документ;
- подтвердить контактные данные и подписать заявление.
"После подачи заявки услугу необходимо оплатить в течение 10 мин, иначе заявление аннулируется. Также не забывайте проверять статус заявки", - отметили в МВД.