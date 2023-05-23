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В "Дії" появился обмен водительского удостоверения

Вторник, 23 мая 2023, 12:21 - Анастасия Жарикова

В приложении "Дія" стала доступна услуга заказа водительского удостоверения в случае необходимости обмена документа или восстановления.

Об этом сообщают пресс-службы МВД и Минцифры.

"Заменяйте водительское удостоверение за несколько кликов на диване, в офисе, кафе - онлайн", - отметили в Минцифре.

Теперь подать заявление о замене водительского удостоверения можно в приложении "Дія" и забрать готовый документ в сервисном центре МВД. Также можно вообще отказаться от пластикового документа и получить е-удостоверение водителя.

В МВД добавили, что обменять или восстановить водительское удостоверение можно, если:

  • истек срок действия имеющегося;
  • документ утрачен или уничтожен;
  • надписи на бланке затерлись;
  • водитель сменил личные данные;
  • по желанию собственника.

При заказе услуги в приложении медицинская справка о пригодности к управлению транспортными средствами не прилагается.

Чтобы воспользоваться услугой в "Дії" необходимо:

  • авторизоваться в приложении;
  • нажать "Услуги";
  • кликнуть "Замена водительского удостоверения";
  • выбрать причину замены;
  • выбрать сервисный центр, где удобно забрать документ;
  • подтвердить контактные данные и подписать заявление.

"После подачи заявки услугу необходимо оплатить в течение 10 мин, иначе заявление аннулируется. Также не забывайте проверять статус заявки", - отметили в МВД.

Дія МВД Минцифра услуги
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