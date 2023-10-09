"Укрнафта" приглашает инвесторов к разработке более 20 месторождений
ПАО "Укрнафта" предлагает инвесторам приобщиться к совместной разработке 21 месторождения.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что предприятие, которое находится в управлении государства, предлагает 21 месторождение в совместную разработку и приглашает инвестиционные и добывающие компании к сотрудничеству.
Речь идет о 10 месторождениях на западе и 11 на востоке Украины.
В "Укрнафте" поделились, что планируют полностью раскрыть потенциал своих существующих месторождений с достаточными запасами, но низкими темпами добычи, поэтому ожидают от партнеров готовности инвестировать средства и технологии в разведку и добычу.
"Если говорить о запасах категории 2P – то есть доказанных и вероятных запасах – это более 12 миллионов тонн нефти и более 31 миллиарда кубометров газа", - отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.
Компания уже подготовила варианты договоров по лучшим мировым образцам. Предпочтение отдается соглашениям о разделе продукции (Product Sharing Agreement). Вкладом "Укрнафты" будет собственное существующее месторождение и право пользования имеющейся добывающей инфраструктурой, а вкладом партнера - разработанный план развития месторождения для интенсификации добычи и финансирования соответствующих работ.
Как выглядит алгоритм подачи заявок и отбора
- кандидаты заявляют о заинтересованности;
- проходят комплаенс-процедуры;
- получают доступ к Virtual Data Room с подробной информацией о месторождениях;
- представляют предложения по планам разработки и условиям сотрудничества;
- "Укрнафта" оценивает предложения, проводит переговоры и выбирает победителей отдельно для каждого месторождения;
- стороны согласовывают окончательный текст договора о разделе продукции;
- соглашение согласовывает Кабинет Министров;
- начинается реализация плана развития;
- прибыль распределяется согласно согласованным условиям.
Подать заявки можно до 10 января 2024 года, воспользовавшись контактами:
- cooperation@ukrnafta.com
- +38 044 506 10 69
- Oleksii.zinkov@ukrnafta.com (Алексей Зиньков, директор департамента стратегии и инвестиций).
Напоминаем:
ПАО "Укрнафта" проводит бурение новой нефтяной скважины на Верхнемасловецком месторождении во Львовской области.