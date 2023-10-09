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"Укрнафта" приглашает инвесторов к разработке более 20 месторождений

Понедельник, 9 октября 2023, 16:20 - Анастасия Жарикова

ПАО "Укрнафта" предлагает инвесторам приобщиться к совместной разработке 21 месторождения.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что предприятие, которое находится в управлении государства, предлагает 21 месторождение в совместную разработку и приглашает инвестиционные и добывающие компании к сотрудничеству.

Речь идет о 10 месторождениях на западе и 11 на востоке Украины.

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В "Укрнафте" поделились, что планируют полностью раскрыть потенциал своих существующих месторождений с достаточными запасами, но низкими темпами добычи, поэтому ожидают от партнеров готовности инвестировать средства и технологии в разведку и добычу.

  "Если говорить о запасах категории 2P – то есть доказанных и вероятных запасах – это более 12 миллионов тонн нефти и более 31 миллиарда кубометров газа", - отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Компания уже подготовила варианты договоров по лучшим мировым образцам. Предпочтение отдается соглашениям о разделе продукции (Product Sharing Agreement). Вкладом "Укрнафты" будет собственное существующее месторождение и право пользования имеющейся добывающей инфраструктурой, а вкладом партнера - разработанный план развития месторождения для интенсификации добычи и финансирования соответствующих работ.

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Как выглядит алгоритм подачи заявок и отбора

  1. кандидаты заявляют о заинтересованности;
  2. проходят комплаенс-процедуры;
  3. получают доступ к Virtual Data Room с подробной информацией о месторождениях;
  4. представляют предложения по планам разработки и условиям сотрудничества;
  5. "Укрнафта" оценивает предложения, проводит переговоры и выбирает победителей отдельно для каждого месторождения;
  6. стороны согласовывают окончательный текст договора о разделе продукции;
  7. соглашение согласовывает Кабинет Министров;
  8. начинается реализация плана развития;
  9. прибыль распределяется согласно согласованным условиям.

Подать заявки можно до 10 января 2024 года, воспользовавшись контактами:

  • cooperation@ukrnafta.com
  • +38 044 506 10 69
  • Oleksii.zinkov@ukrnafta.com (Алексей Зиньков, директор департамента стратегии и инвестиций).

Напоминаем:

ПАО "Укрнафта" проводит бурение новой нефтяной скважины на Верхнемасловецком месторождении во Львовской области.

Укрнафта добыча
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