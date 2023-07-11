ПАТ "Укрнафта" проводить буріння нової нафтової свердловини на Верхньомасловецькому родовищі у Львівській області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Роботи розпочались із випередженням графіку і станом на сьогодні пройдено майже половину шляху - із запланованих 2213 метрів свердловина вже пробурена на 1084 метри.

Введення свердловини в експлуатацію планується вже у серпні. Очікуваний початковий дебіт нафти становить 24,3 тонни на добу.

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Вартість будівництва складає 105 млн грн., термін окупності - від 2 до 2,6 років. Прогнозується, що свердловина працюватиме мінімум 15 років.

В "Укрнафті" додали, що загалом на Верхньомасловецькому родовищі буде збудовано 4 нові свердловини у поточному році і ще 5 – у 2024 році – як похилоскеровані, так і горизонтальні.

Компанія називає своєю метою досягнення енергетичної незалежності України в вуглеводнях.

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"Маємо видобувати власний ресурс, щоб забезпечити внутрішнє споживання критичних для економіки галузей", – резюмували в "Укрнафті".

Нагадуємо:

"Укрнафта" підписала рамкову угоду про співпрацю в галузі нафтовидобутку зі швейцарською Weatherford International.

Економічна правда