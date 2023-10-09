Находящийся под следствием в Украине Коболев стал советником президента Молдовы  

Бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев стал советником президента Молдовы Маи Санду.

Об этом рассказал сам Коболев на заседании Высшего антикоррупционного суда, который рассматривал продолжение ему меры пресечения.

По словам экс--главы "Нафтогаза", он принимает участие в процессе аудита долгов Молдовы перед российским "Газпромом".

"Я являюсь советником президента Молдовы, я помогаю этой стране завершить процесс аудита долгов перед "Газпромом", – сказал Коболев на суде.

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Данное объявление он сделал в связи с ходатайством прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры продлить меру пресечения.

"Эти обязанности (в рамках избранной меры пресечения, - ред.) относительно сильно вредят моим возможностям как работать, так и выполнять задачи, которые важны для обеспечения энергетической безопасности Украины и некоторых стран Европы. Прошу суд ходатайство отклонить", - заявил Коболев.

Напоминаем:

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Во времена управления "Нафтогазом" Юрием Витренко, в компании заявляли, что экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев забрал себе большую часть премии за победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в размере 599,6 млн. грн, несмотря на то, что он даже не руководил этим направлением.

6 октября 2023 года ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил Коболеву меру пресечения на один месяц.

Подозреваемый обязан: прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору, следственному судье и суду; сообщать детективу, прокурору об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу.

САП и НАБУ в январе 2023 года сообщили экс-главе НАК о подозрении в злоупотреблении служебным положением при обеспечении себе за победу компании в Стокгольмском арбитраже с российским "Газпромом" выплаты премий на 229 млн грн. По мнению следствия, эта сумма значительно превышает нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 млн грн).

В конце сентября 2023 года ВАКС снизил залог Коболева с 229,248 млн грн до уровня фактически внесенного 107,127 млн и снял с него электронный браслет.