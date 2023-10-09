Рубль не останавливает падение после речи Путина на Валдае

Рубль на Московской бирже продолжает дешеветь после речи главы РФ Владимира Путина на форуме "Валдай" на прошлой неделе, а после атаки на Израиль боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС рубль еще и ускорил падение.

Об этом свидетельствуют данные биржи и сообщения российских СМИ.

Так, 9 октября рубль резко ускорил падение, пишет "Forbes Россия"

Доллар обновил максимум прошлой недели, превысив 102 рубля, что на 1,94 рубля выше уровня прошлых торгов. Евро стоит 108 рублей и подорожало на 2,13 рубля.

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Как отмечает российское агентство "Интерфакс", это новый рекорд, начиная с 23 марта 2022 года.

С лета прошлого года рубль обесценился к основным мировым валютам в среднем вдвое. В конце июня - начале июля прошлого года доллар США торговался в России около 50-51 руб/1 доллар, евро - 51-52 руб/1 евро.

Напоминаем:

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Рубль возобновил падение 5 октября во время выступления Владимира Путина на форуме Валдай, перевалив за психологическую отметку 100 руб/1 доллар.