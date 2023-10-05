Курс доллара в России перевалил за 100 рублей во время выступления Путина на Валдае

Курс доллара превысил 100 рублей, а евро достиг отметки 105,37 руб 5 октября, перед закрытием сессии на Московской бирже.

Сообщение о скачке, которое распространили российские СМИ, совпало с речью главы РФ Владимира Путина на форму "Валдай".

Так, курс доллара вырос на 0,53%, или 0,52 руб, поднявшись до отметки 100,1 руб, свидетельствуют данные Московской биржи по состоянию на 17:17 по московскому времени.

Курс евро прибавил 0,59%, или 0,61 руб, и составил 105,37 руб.

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Напоминаем:

2 октября днем на "Мосбирже" доллар впервые с 15 августа подорожал выше 99 рублей, курс евро приблизился к 105 рублям.

В последний раз американская валюта торговалась выше отметки 100 руб два дня назад — 3 октября.

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За последние семь торговых сессий на "Мосбирже" доллар подорожал более чем на 3,5 руб.





