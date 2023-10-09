На вокзалах и в поездах УЗ будут работать маршалы безопасности: чем отличаются от охраны

АО "Укрзализныця" вводит маршалов железнодорожной безопасности на вокзалах и в поездах - первые уже начали работу.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Это работники ведомственной военизированной охраны общества, главная задача которых - контролировать ситуацию в пассажирских перевозках и своевременно реагировать в случае необходимости", - отметили в УЗ.

В компании объяснили, что в отличие от охранников, работающих на объектах железной дороги в служебной форме со всеми отличительными знаками, маршалы работают не публично. Так что ни добропорядочные граждане, ни злоумышленники не знают о ловцах на правонарушителей.

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"Это распространенная модель работы подразделений безопасности на авиационных маршрутах. Перед нашими маршалами, которые находятся в поездах и на вокзалах, стоит задача оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время путешествия пассажиров. Также это все специально подготовленные специалисты", – отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Первые маршалы УЗ начали свою работу в сентябре. В частности, на одном из популярных западных направлений, которое требует большего внимания для обеспечения безопасности пассажиров.

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В июле целью усиления безопасности пассажирских перевозок, Укрзализныця приняла решение вернуть военизированную охрану к поездам, и уже реализовала это решение на трех маршрутах.

В июне 2023 года Укрзализныця запустила продажу билетов в женские купе. Они доступны только на отдельных направлениях, где поезда проводят длительное время в пути.