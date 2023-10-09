Израильский шекель упал почти до 8-летнего минимума

Израильский шекель 9 октября упал почти до восьмилетнего минимума по отношению к доллару США из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что валютная пара не особенно активна в азиатские часы. В последний раз шекель упал более чем на 3% против доллара до 3,9581.

Боевики исламистской группировки ХАМАС убили 700 израильтян похитили десятки других во время нападения на израильские города в субботу. В ответ Израиль начал свою операцию: израильские воздушные удары поразили жилые кварталы, тоннели, мечеть и дома официальных лиц ХАМАС в Газе в воскресенье.

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Напоминаем:

По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАС превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.

Из-за беспрецедентной атаки террористов ХАМАС против Израиля ряд авиакомпаний в субботу отменили свои рейсы в Тель-Авив.

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Инвесторы ожидают, что геополитические риски в Израиле могут привести к росту спроса на золото и облигации США.