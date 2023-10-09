Израильский шекель упал почти до 8-летнего минимума
Израильский шекель 9 октября упал почти до восьмилетнего минимума по отношению к доллару США из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает Reuters.
Агентство отмечает, что валютная пара не особенно активна в азиатские часы. В последний раз шекель упал более чем на 3% против доллара до 3,9581.
Боевики исламистской группировки ХАМАС убили 700 израильтян похитили десятки других во время нападения на израильские города в субботу. В ответ Израиль начал свою операцию: израильские воздушные удары поразили жилые кварталы, тоннели, мечеть и дома официальных лиц ХАМАС в Газе в воскресенье.
Напоминаем:
По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАС превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.
Из-за беспрецедентной атаки террористов ХАМАС против Израиля ряд авиакомпаний в субботу отменили свои рейсы в Тель-Авив.
Инвесторы ожидают, что геополитические риски в Израиле могут привести к росту спроса на золото и облигации США.