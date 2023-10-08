Війна в Ізраїлі може призвести до зростання попиту на золото та інші безпечні активи

getty images

Інвестори очікують, що геополітичні ризики в Ізраїлі можуть призвести до зростання попиту на золото та облігації США.

Про це пише Reuters.

Зростання геополітичних ризиків може призвести до купівлі таких активів, як золото і долар, і потенційно підвищити попит на облігації США.

За словами головного ринкового економіста Spartan Capital Securities Пітера Карділло, кожного разу, коли відбуваються міжнародні потрясіння, американський долар зміцнюється. Загалом це хороший приклад того, чому людям потрібно мати золото у своїх портфелях, оскільки його купівля є ідеальним хеджування від міжнародних потрясінь.

Реклама:

На думку головного економіста Annex Wealth Management Брайана Якобсена, події в Ізраїлі матимуть значний вплив на ринки, в залежності від того, скільки вони триватимуть і чи будуть інші держави втягнуті в конфлікт.

У суботу, 7 жовтня, бойовики палестинського угрупування ХАМАС здійснили безпрецедентний напад на Ізраїль. Західні країни на чолі зі Сполученими Штатами засудили напад і пообіцяли підтримку Ізраїлю.

Нагадаємо:

Реклама:

Через безпрецедентну атаку терористів ХАМАС проти Ізраїлю низка авіакомпаній у суботу скасували свої рейси до Тель-Авіва.