Правительство зарегистрировало новые индустриальные парки на Днепропетровщине и Ивано-Франковщине

Кабмин на этой неделе включил в реестр индустриальных парков еще две новые площадки, ожидается, что на их базе будет создано около 2 тыс рабочих мест.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги недели в Facebook.

"На этой неделе включили в Реестр индустриальных парков две новые площадки. Ожидается, что благодаря их работе будет создано около 2 тысяч новых рабочих мест", - отметил Шмыгаль.

Премьер также добавил, что на следующий год планируется выделить 1 млрд грн на развитие индустриальных парков.

Реклама:

В минэкономики сообщили, что два новых индустриальных парка расположены в Днепропетровской области - "ЭкоСтил" и Ивано-Франковской области "ИСКРА".

Индустриальный парк "ЭкоСтил" будет работать на территории Новопольского сельского совета Криворожского района Днепропетровской области и будет специализироваться на производстве продукции металлургического комплекса, металлообработке, переработке отходов металлургического производства, стройматериалах, логистике и тому подобное.

"Среди направлений работы индустриального парка "ИСКРА", создание которого инициировано Подгайчиковским сельсоветом (Коломыйский район Ивано-Франковской области), производство пищевых продуктов, текстильное производство, обработка древесины и т.д.", - сообщили в министерстве.

Реклама:

Кроме того, на территории парка "ИСКРА" смогут работать предприятия, которые изготавливают изделия из древесины и пробки, мебель, металлические изделия, машины и оборудование.

Всего в реестр индустриальных парков уже включено 67 парков.

Напомним:

Кабинет Министров на заседании в пятницу, 2 июня, включил в реестр еще один индустриальный парк - "Вестерн Индастриал" на Закарпатье.