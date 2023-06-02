Уряд зареєстрував новий індустріальний парк: які підприємства там працюватимуть

Кабінет Міністрів на засіданні в п’ятницю, 2 червня, включив до реєстру ще один індустріальний парк - "Вестерн Індастріал" на Закарпатті.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Індустріальний парк "Вестерн Індастріал" площею 21,7 га знаходиться на території смт. Буштино Тячівського району Закарпатської області.

Перша віце-прем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що функціонування індустріальних парків стимулює розвиток української промисловості, надає робочі місця для населення та наповнює місцеві бюджети.

"На базі нового індустріального парку буде створено 1100 робочих місць у переробній галузі. Розвиток переробки – підвищує додану вартість продукції та диверсифікує український експорт", - додала вона.

Так, нові робочі місця будуть створені у сферах:

виробництва меблів;

лісопильного та стругального виробництва;

вироблення виробів з деревини;

виробництва будівельних металевих конструкцій і виробів;

виробництва скла і виробів зі скла;

виробництва будівельних матеріалів із глини та ін.

Відтепер з "Вестерн Індастріал" у Реєстрі індустріальних (промислових) парків налічується 64 таких промислових майданчиків.

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Економічна правда