Государство выплатило 97 миллионов помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС

Правительство выплатило более 97 млн грн государственной помощи пострадавшим от подтопления на Херсонщине и Николаевщине.

Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Выплаты касаются единовременной материальной помощи в размере 5 тыс грн от государства лицам, пострадавшим от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС.

"По состоянию на 5 октября такую финансовую поддержку получили пострадавшие жители Херсонской и Николаевской областей на общую сумму более 97,5 миллиона гривен. Таким образом, госпомощь уже выплачена 18 482 жителям Херсонщины и 1035 - Николаевщины", - говорится в сообщении.

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В министерстве отмечают, что заявления на эту денежную помощь от государства принимаются до 31 октября 2023 года включительно. Ее могут получить люди, которые на момент подрыва ГЭС проживали (были зарегистрированы/задекларированы) в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся подтоплению.

Включая тех, кто после 6 июня текущего года выехал из подтопленных районов временно оккупированной территории Левобережья на подконтрольную Украине территорию.

Напомним:

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Ранее сообщалось, что 200 населенных пунктов, в которых проживает 1,4 млн человек, уже признаны пострадавшими от наводнения, образовавшегося в результате подрыва Каховской ГЭС, и имеют право на получение компенсации.