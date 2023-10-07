Минцифры представило дорожную карту регулирования ИИ в Украине
Министерство цифровой трансформации представило дорожную карту по регулированию искусственного интеллекта в Украине, которая должна украинским компаниям подготовиться к принятию закона-аналога AI Act ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Разработанная дорожная карта по регулированию ИИ должна помочь украинским компаниям подготовиться к принятию закона-аналога AI Act ЕС, а гражданам - научиться защищать себя от рисков ИИ.
Отмечается, что благодаря разработанному подходу к регулированию ИИ украинский бизнес станет более конкурентоспособными и получит доступ к глобальным рынкам, а государство сможет интегрироваться в ЕС.
Важный фокус - права украинцев в цифровом пространстве. Искусственный интеллект ежедневно развивается, поэтому наша цель - создать безопасную среду, в которой ИИ будет помогать обществу, а не создавать дополнительные угрозы.
"Уже сегодня в Украине ИИ активно используют в различных направлениях. Особенно важно использование искусственного интеллекта в сфере военных технологий. Он помогает фиксировать перемещение техники и личного состава оккупантов, сбивать вражеские ракеты, эффективнее наводить БПЛА на цели и т.д.", - отметил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Ознакомиться с дорожной картой можно по ссылке.
В основе внедрения регулирования ИИ лежит bottom-up подход, который предусматривает движение от меньшего к большему: сначала предоставление бизнесу инструмента для подготовки к будущим требованиям, а после этого будет принят закон.
Добавляется, что в разработке дорожной карты участвовал профильный бизнес, ученые и педагоги из экспертного комитета по ИИ при Министерстве.
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Экономическая правда.