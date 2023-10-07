Amazon запустил первые два спутника для своей интернет-сети Kuiper 

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Корпорация Amazon запустила первую пару прототипов спутников для своей интернет-сети Kuiper, которая может стать прямым конкурентом Starlink от SpaceX.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ракета United Launch Alliance Atlas 5, украшенная логотипом Amazon, вывела на орбиту первые два испытательных спутника Kuiper.

Миссия направлена на испытание первых технологий Amazon в космосе. В целом гигант электронной коммерции планирует развернуть еще 3236 спутников в течение следующих нескольких лет и предложить доступ к интернету по всему миру.

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Также Amazon пообещала инвестировать 10 млрд долл в свой проект Kuiper, о котором было объявлено в 2019 году. Кроме того, федеральная комиссия по связи США требует от Amazon развернуть половину запланированной спутниковой группы до 2026 года.

Напомним:

Корпорация Amazon заявила, что инвестирует до 4 млрд долл в стартап Anthropic, пытаясь конкурировать с растущими облачными конкурентами в сфере искусственного интеллекта.

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