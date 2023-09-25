Amazon кидає виклик Google і Microsoft у гонці ШІ, інвестуючи 4 мільярди доларів в Anthropic

Корпорація Amazon заявила, що інвестує до 4 млрд дол у стартап Anthropic, намагаючись конкурувати зі зростаючими хмарними конкурентами у сфері штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що співробітники Amazon і клієнти хмарних сервісів отримають ранній доступ до технологій Anthropic, які вони зможуть впровадити у свій бізнес.

Також стартап із Сан-Франциско зобов'язався покладатися в першу чергу на хмарні сервіси Amazon, в тому числі навчати свої майбутні моделі ШІ на великій кількості власних чипів, які він купуватиме у гіганта онлайн-торгівлі.

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Керівники хмарного підрозділу Amazon і Anthropic заявили, що негайні інвестиції складуть 1,25 млрд дол, при цьому кожна зі сторін має право ініціювати ще 2,75 млрд дол фінансування з боку Amazon.

Сторони відмовилися повідомити, якою часткою тепер володітиме Amazon в Anthropic, а також про оновлену оцінку стартапу, яка востаннє оцінювалася в понад 4 млрд доларів.

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Amazon збільшить свої інвестиції в Індію до 26 млрд доларів до 2030 року, додавши ще 6,5 млрд доларів.