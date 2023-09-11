Ціни на газ у Європі перевищили позначку в 400 доларів за тисячу кубометрів

Біржові ціни на газ у Європі вранці 11 вересня зросли більш ніж на 5% до 404 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, передає enkorr.

Жовтневі ф'ючерси за індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах) відкрили торги на рівні 410,1 дол (+7,4%) за тис. куб. м. (+7,4%).

Станом на 9.10 за Києвом їхня вартість становила 403,8 дол за тис. куб. м. (+5,8%).

Реклама:

Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торгового дня – 381,8 дол за тис. куб..

У п'ятницю працівники заводів скраплення газу компанії Chevron в Австралії почали страйк. Біржові ціни на газ у Європі того дня зросли за підсумками дня майже на 6%.

Нагадуємо:

Реклама:

З початку 2023 року добовий видобуток газу державної компанії "Укргазвидобування" зріс на 3,31 млн куб. м. Це найвищий показник за останні три роки.