Фонд госимущества продал "Волыньторф" за более чем 200 миллионов: кто покупатель

фото: фгиу

Фонд госимущества (ФГИУ) продал имущество государственного предприятия "Волыньторф" - за него предложили 212,2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Стартовая цена была 190,2 млн грн. Для участия в аукционе необходимо было оплатить гарантийный (38 млн грн) и регистрационный (1340 грн) взносы.

"Предложение подал только один потенциальный инвестор. В соответствии с законодательством, он и имеет право приобрести актив путем выкупа", - говорится в сообщении.

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По данным на сайте Прозорро.Продажи, единственным участником торгов стало ООО "Агробиостандарт", зарегистрированное в Теребовле Тернопольской области, основной вид ее деятельности - предоставление в аренду сельскохозяйственных машин и оборудования.

На сумму 212,2 млн грн, которую предложил инвестор, также будет начислен НДС в размере 20%. Таким образом, окончательная сумма, которую он должен уплатить за объект, - 254,7 млн грн. Также предприятие имеет долги на сумму примерно 20 млн гривен, которые должен оплатить новый владелец.

"Покупатель должен продолжить предоставлять услуги по поставке тепловой энергии потребителям, с которыми "Волыньторф" заключил соответствующие договоры; оплатить в течение 6 месяцев долги по заработной плате и перед бюджетом; не увольнять работников в течение 6 месяцев", - добавили в Фонде.

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Отмечается, что "Волыньторф" специализируется на производстве торфяных брикетов. За первое полугодие 2023 года оно получило 90,4 млн грн дохода, за весь 2022 год - 200 млн грн.

По состоянию на 30 июня 2023 года текущая кредиторская задолженность "Волыньторфа" составляла 20,2 млн грн (в частности, по расчетам с бюджетом 8,9 млн грн, по расчетам по оплате труда - 2,6 млн грн).

Напомним:

Ранее Фонд госимущества (ФГИУ) анонсировал, что 6 октября проведет приватизационный аукцион по продаже государственного предприятия "Волыньторф", стартовая цена - 190,2 млн грн (без НДС)

Экономическая правда