Рост ВВП в Украине составит около 5% по итогам года – Свириденко 

По итогам года рост ВВП в Украине составит около 5%. В прошлом году наблюдалось падение ВВП почти на 30%.

Такую оценку привела министр экономики Юлия Свириденко в ходе дискуссионной панели в рамках мероприятия "Диалоги об устойчивости", организованного NV.

Свириденко отметила, что положительные тенденции демонстрируют почти все секторы: сельское хозяйство, машиностроение, пищевая промышленность.

"Правительство должно усилить поддержку бизнеса, поэтому на следующий год в бюджет закладывается более 40 млрд грн на программы стимулирования развития предпринимательства", – подчеркнула глава ведомства.

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Речь идет, в частности, о программе доступного кредитования под 5-7-9%, грантовые программы на начало собственного дела и перерабатывающих предприятий.

По предварительным оперативным оценкам Минэкономики, рост ВВП в сентябре составил 9,1% по сравнению с сентябрем прошлого года. В итоге за январь-сентябрь 2023 рост оценивается на уровне 5,3%.

Напомним:

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По состоянию на октябрь Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2023 году на 3,5%, что ощутимо выше июньских оценок – на 1,5 процентного пункта.

Экономическая правда