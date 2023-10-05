Всемирный банк ощутимо улучшил прогноз роста ВВП Украины в текущем году

По состоянию на начало октября Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2023 году на 3,5%, что ощутимо выше июньских оценок - на 1,5 процентного пункта.

Об этом говорится в обновленном экономическом прогнозе организации для стран Европы и Центральной Азии.

Улучшен также прогноз на 2024 год - до 4,0%, что на 0,5 процентного пункта выше июньских показателей.

В то же время прогноз роста экономики Украины в 2025 году пока сохранен на уровне 6,5%.

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Среди факторов, которые будут способствовать росту ВВП до конца 2024 года, во Всемирном банке называют:

более стабильное электроснабжение,

увеличение государственных расходов,

большую внешнюю помощь,

более высокий, чем ожидалось ранее, урожай,

повышение потребительской и деловой уверенности.

"Это способствовало постепенному росту активности в первой половине этого года после резкого спада год назад", - пояснили во Всемирном банке.

Отмечается, что скромный рост в Украине возобновился во втором квартале 2023 года впервые после российского вторжения.

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Этому способствовал рост государственного потребления и некоторое восстановление в секторах, которые получают выгоду от военных расходов и улучшения электроснабжения.

В сельском хозяйстве более высокий рост, чем ожидалось ранее, был поддержан благоприятными погодными условиями.

Переход на альтернативные экспортные маршруты в обход портов Черного моря облегчил некоторую логистическую нагрузку. Хотя прекращение действия Черноморской зерновой инициативы в июле нанесло ущерб экспорту.

Давление на заработную плату усилилось на фоне повсеместного роста спроса на рабочую силу и ограничения предложения рабочей силы, указано в обновленном экономическом прогнозе.

В то же время отмечается, что экономические условия в Украине остаются в крайне тяжелом состоянии. Среди негативных факторов указываются:

эскалация рисков безопасности,

дополнительный ущерб инфраструктуре,

восстановление давления на цены на энергоносители,

ограничение пропускной способности маршрутов транспортировки зерна на международные рынки.

Напоминаем:

Минэкономики Украины оценило рост ВВП страны за восемь месяцев этого года в 3%. По его прогнозу, по итогам года он достигнет 4%, а в следующем году - 5%.

Нацбанк Украины в конце июля повысил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году с 2% до 2,9%, однако снизил его на 2024 год с 4,3% до 3,5%. В то же время на днях представители НБУ заявили о вероятном улучшении макропрогноза в конце октября этого года.