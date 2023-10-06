Следующая неделе начнется с укрепления гривны к доллару

Национальный банк установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 9 октября 2023 года.

Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора.

В частности, НБУ укрепил официальный курс по отношению к доллару до 36,5827 грн/1 доллар. Для сравнения, на 6 октября официальный курс к доллару составлял 36,6216/1 доллар.

В то же время, по отношению к евро гривня в начале следующей недели подешевеет до 38.6533/1 доллар. По состоянию на 6 окября официальный курс к евро составлял 38.5406/1 доллар.

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Напоминаем:

Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса.

Национальный банк установил официальный курс гривны на 4 октября - впервые, после отмены фиксированного курса, которая состоялась с 3 октября.

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