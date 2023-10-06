В Prozorro объявлены первые 50 тендеров на проекты восстановления: в приоритете 3 города и 6 областей

По состоянию на начало октября Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры объявило 50 тендеров на проекты по восстановлению.

Об этом сообщил руководитель проекта развития системы закупок Агентства восстановления Александр Наход на архитектурно-строительном BUSINESS FORUM "Восстановление Украины. Модернизация и трансформация".

"Первые результаты наших закупок. Мы начали в апреле-мае вместе с рынком готовиться к первым закупкам по восстановлению. По состоянию на начало октября уже 50 процедур в системе Prozorro было объявлено, связанных именно со строительством объектов. Заключено на сегодня 18 договоров", - отметил он.

Наход напомнил, что первые торги на объекты были объявлены в июне в Киевской области.

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По его словам, в приоритетные для восстановления регионы входят Киевская, Черниговская, Сумская, Одесская, Николаевская и Херсонская области.

В трех городах - Посаде-Покровском (Херсонской обл.), Ягодном (Черниговская обл.) и Бородянке (Киевской обл.) - объявлены первые тендеры. В этих городах будет осуществлено комплексное восстановление.

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В Украине планируется рекордный переток бюджета из Минвосстановления в Минстратегпром, а затем, кардинально изменятся государственные приоритеты и их финансирование.

Бюджет Министерства восстановления Александра Кубракова на следующий год претерпит трехкратное уменьшение. То есть, финансирование Минобновления и подчиненного ему Агентства восстановления "порежут" со 119 до 39 миллиардов на двоих.

Что касается Минвосстановления, то, как утверждают источники, им придется искать деньги самостоятельно для покрытия трехкратного уменьшения бюджета министерства и Агентства восстановления по сравнению с нынешним годом.

В то же время Минвосстановления попытается провести через Верховную Раду изменения в Бюджетный кодекс, предусматривающие создание постоянно действующего Нацфонда восстановления, который будет отвечать за распределение расходов на восстановление из Резервного фонда и международной помощи.

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