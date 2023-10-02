У Кубракова хотят вернуть контроль над средствами на восстановление - УП

Минвосстановления попытается провести через Верховную Раду изменения в Бюджетный кодекс, предусматривающие создание постоянно действующего Нацфонда восстановления, который будет отвечать за распределение расходов на восстановление из Резервного фонда и международной помощи.

Об этом говорится в статье УП со ссылкой на собственные источники.

По данным УП, вскоре депутаты предложат внести изменения в статью 24 Бюджетного кодекса - "Резервный фонд бюджета". Это будет сделано через поправки к законопроекту №10037.

Поправки на самом деле были инициированы в Минвосстановления и ими предусматривается создание постоянно действующего Нацфонда, который будет отвечать за распределение расходов на восстановление.

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В этом Фонде хотят объединить ныне распыленную международную помощь на меры по восстановлению, деньги из общего фонда госбюджета на восстановление и другие потенциальные источники.

А средства из этого фонда будут выделять в соответствии с приоритетностью проектов, как это сейчас работает в Фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Однако деятельность ныне действующего Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии была предусмотрена государственным бюджетом-2023 и его финансирование завершится вместе с бюджетной программой на 2023 год.

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Если раньше этими средствами занималось Минвосстановления, то с 2024 года все непредсказуемые капитальные расходы будут осуществляться по запросам в рамках отдельных решений правительства через Резервный фонд бюджета.

Именно через него в "ручном режиме" в следующем году планируют проводить восстановление критической инфраструктуры - от дорог и мостов до водопроводов и сооружений защиты энергетических объектов.

Впрочем, ситуацию могут поменять правки в Бюджетный кодекс, если их удастся провести через парламент.

УП не смогла получить официальную позицию вице-премьера Александра Кубракова по этому вопросу.

Но источники в его команде объясняют, что создание Нацфонда - это механизм прозрачности и снижения коррупционных рисков, который создается для контроля расходов из Фонда восстановления, и он получил положительные отзывы от международных доноров.

Напоминаем:

В Украине планируется рекордный переток бюджета из Минвосстановления в Минстратегпром, а затем, кардинально изменятся государственные приоритеты и их финансирование.

Украина входит в новый виток войны с Россией, когда ставка делается на долгосрочное противостояние. Это требует от страны наращивания возможностей в выпуске собственного оружия.

В то же время это означает, что бюджет Министерства восстановления Александра Кубракова на следующий год претерпит трехкратное уменьшение. То есть, финансирование Минобновления и подчиненного ему Агентства восстановления "порежут" со 119 до 39 миллиардов на двоих.

Что касается Минвосстановления, то, как утверждают источники, им придется искать деньги самостоятельно для покрытия трехкратного уменьшения бюджета министерства и Агентства восстановления по сравнению с нынешним годом.