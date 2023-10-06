Безработным увеличили минимальный размер пособия
Фонд безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице отдельным категориям граждан до размера 1500-2500 грн.
Это предусмотрено постановлением Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы от 14 сентября 2023 года №60.
Постановлением установлен следующий минимальный размер пособия по безработице в размере 1500 гривен:
- для молодежи, которая закончила или прекратила обучение в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, уволилась со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы и которая нуждается в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место в случае регистрации в установленном порядке соответствующих лиц как безработных;
- для одиноких матерей (родителей), осуществляющих уход за ребенком с инвалидностью,
- для одного из родителей, названных родителей, родителей-воспитателей детского дома семейного типа, усыновителей, опекунов, попечителей ребенка с инвалидностью подгруппы А, которые имеют право на назначение надбавки на уход за ребенком в случае регистрации в установленном порядке соответствующих лиц в качестве безработных.
- для застрахованных лиц, признанных в установленном порядке безработными, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации безработным имеют страховой стаж менее семи месяцев или уволены с последнего места работы из-за прекращения трудового договора и тому подобное.
Минимальное пособие по безработице в размере 2500 гривен установлено:
- для взятых на учет внутренне перемещенных лиц, не имеющих документов, необходимых для предоставления статуса безработного. Продолжительность выплаты такого пособия по безработице не может превышать 120 календарных дней.
- для внутренне перемещенных лиц, находящихся на временно оккупированной территории или на территории, на которой ведутся боевые действия, которые не имеют необходимых документов, но сведения о которых имеются в государственных реестрах.
Это постановление вступит в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования и будет применяться с 31 июля 2023 года. По состоянию на 6 октября документ пока не опубликован.
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