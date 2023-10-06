Безработным увеличили минимальный размер пособия

Фонд безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице отдельным категориям граждан до размера 1500-2500 грн.

Это предусмотрено постановлением Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы от 14 сентября 2023 года №60.

Постановлением установлен следующий минимальный размер пособия по безработице в размере 1500 гривен:

для молодежи, которая закончила или прекратила обучение в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, уволилась со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы и которая нуждается в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место в случае регистрации в установленном порядке соответствующих лиц как безработных;

для одиноких матерей (родителей), осуществляющих уход за ребенком с инвалидностью,

для одного из родителей, названных родителей, родителей-воспитателей детского дома семейного типа, усыновителей, опекунов, попечителей ребенка с инвалидностью подгруппы А, которые имеют право на назначение надбавки на уход за ребенком в случае регистрации в установленном порядке соответствующих лиц в качестве безработных.

для застрахованных лиц, признанных в установленном порядке безработными, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации безработным имеют страховой стаж менее семи месяцев или уволены с последнего места работы из-за прекращения трудового договора и тому подобное.

Минимальное пособие по безработице в размере 2500 гривен установлено:

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для взятых на учет внутренне перемещенных лиц, не имеющих документов, необходимых для предоставления статуса безработного. Продолжительность выплаты такого пособия по безработице не может превышать 120 календарных дней.

для внутренне перемещенных лиц, находящихся на временно оккупированной территории или на территории, на которой ведутся боевые действия, которые не имеют необходимых документов, но сведения о которых имеются в государственных реестрах.

Это постановление вступит в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования и будет применяться с 31 июля 2023 года. По состоянию на 6 октября документ пока не опубликован.

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