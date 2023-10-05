"Текстиль-Контакт" покупает закрытую фабрику в Польше, чтобы перевезти ее в Чернигов

Фото: Текстиль-Контакт

Украинская группа "Текстиль-Контакт" планирует до конца года закрыть сделку по покупке остановленного текстильного комбината в Польше, чтобы перенести его оборудование в Украину для расширения собственного производства тканей в Чернигове.

Об этом сообщил владелец группы Александр Соколовский, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы несколько месяцев шли к этому, управляющий партнер нашей компании "ТК-Домашний текстиль" Владимир Марценюк провел ряд переговоров, и мы купили в Польше комбинат, который остановился во времена COVID-19, и, кроме того, не выдержал конкуренции с Юго-Восточной Азией из-за резкого роста цены на газ.

Мы планируем до конца года все оформить и отправить специалистов для демонтажа оборудования", - рассказал Соколовский.

Реклама:

По его словам, стоимость проекта - 1,4 млн долл, при этом планируется создание около 80 новых рабочих мест.

При этом закупаемое оборудование изготовлено ведущими европейскими производителями, в частности Mingazzini, Kusters; Lamperti; Bianco (Италия), Jegger, Kusters; Kleinwefers; Suckr-Muller (Германия); Stork (Нидерланды).

Соколовский добавил, что это позволит компании увеличить втрое производство ткани - с нынешних 400 тыс до 1 млн погонных метров в месяц. Также планируют планируется производить ткань шириной 220-260 см, которую не выпускают сейчас в Украине, но которая востребована в США и Европе. Сейчас "ТК-ДТ Чернигов" выпускает ткани шириной до 180 см.

Реклама:

"С помощью этого оборудования мы сможем достичь такого качества ткани, что это позволит производить широкий ассортимент для экспортных поставок", - пояснил Соколовский.

Основатель и глава группы назвал проект "большим прорывом", потому что "все открывают предприятия в Польше, а мы перевозим из Польши".

Он также напомнил, что фабрику в Чернигове частично разрушили обстрелы российских захватчиков и пожары в марте 2022 года, но уже летом 2022 года производство восстановили и начали выпуск тканей.

Экономическая правда