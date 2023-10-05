Доходы вьетнамского VinFast выросли благодаря продажам электромобилей местной компании
Вьетнамский производитель электромобилей VinFast заявил, что его доходы в 3 квартале выросли более чем вдвое, причем наибольшая доля продаж пришлась на аффилированную компанию, принадлежащую его основателю.
Об этом пишет Reuters.
Так, около 60% поставок VinFast, или более 6 тысяч электромобилей, были осуществлены Green SM, вьетнамскому оператору такси и лизинговой компании, который на 95% принадлежит основателю VinFast Фам Нят Вионгу,
За последние два квартала на GSM приходилось около двух третей продаж VinFast.
"За три месяца, закончившихся 30 сентября, доход VinFast составил 343 млн долл, что на 159% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый убыток увеличился на 33,7% до 623 млн долл.
Компания ставит цель выйти на безубыточность в течение двух лет и запустить свой завод во Вьетнаме на полную мощность к тому времени.
В начале этого года GSM запустила первую во Вьетнаме службу такси на электромобилях с планом запустить 600 электромобилей VinFast. По словам руководства, компания также предоставляет услуги по прокату электроскутеров VinFast.
Руководство компании также сообщило, что VinFast планирует открыть свой первый франчайзинговый дилерский центр в США до конца года и рассматривает предложения от 27 дилеров по продаже своих автомобилей, включая вторую модель, VF 9, которую компания планирует запустить в этом году.
Напомним:
Вьетнамский производитель электромобилей VinFast планирует отправить свои первые электромобили в Европу в этом году после получения одобрения регуляторов.
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Экономическая правда