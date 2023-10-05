Доходы вьетнамского VinFast выросли благодаря продажам электромобилей местной компании

Reuters

Вьетнамский производитель электромобилей VinFast заявил, что его доходы в 3 квартале выросли более чем вдвое, причем наибольшая доля продаж пришлась на аффилированную компанию, принадлежащую его основателю.

Об этом пишет Reuters.

Так, около 60% поставок VinFast, или более 6 тысяч электромобилей, были осуществлены Green SM, вьетнамскому оператору такси и лизинговой компании, который на 95% принадлежит основателю VinFast Фам Нят Вионгу,

За последние два квартала на GSM приходилось около двух третей продаж VinFast.

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"За три месяца, закончившихся 30 сентября, доход VinFast составил 343 млн долл, что на 159% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый убыток увеличился на 33,7% до 623 млн долл.

Компания ставит цель выйти на безубыточность в течение двух лет и запустить свой завод во Вьетнаме на полную мощность к тому времени.

В начале этого года GSM запустила первую во Вьетнаме службу такси на электромобилях с планом запустить 600 электромобилей VinFast. По словам руководства, компания также предоставляет услуги по прокату электроскутеров VinFast.

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Руководство компании также сообщило, что VinFast планирует открыть свой первый франчайзинговый дилерский центр в США до конца года и рассматривает предложения от 27 дилеров по продаже своих автомобилей, включая вторую модель, VF 9, которую компания планирует запустить в этом году.

Напомним:

Вьетнамский производитель электромобилей VinFast планирует отправить свои первые электромобили в Европу в этом году после получения одобрения регуляторов.

Читайте подробнее об истории VinFast и ее владельца в статье ЭП: Начинал в Украине с "Мивины", а теперь владеет третьим автопроизводителем в мире. История первого миллиардера Вьетнама

Экономическая правда