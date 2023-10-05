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"Аврора" открыла первый магазин в Румынии

Четверг, 5 октября 2023, 19:57 - Анастасия Дячкина

Крупнейшая украинская торговая сеть в формате one dollar store "Аврора Мультимаркет" открыла свой первый магазин в Румынии, в городе Сучава.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил CEO "Авроры" Тарас Панасенко.

"Сегодня после более чем года кропотливого труда нашей команды "Аврора Мультимаркет" стала международной сетью магазинов. Мы открыли первый магазин (спойлер – дальше будет еще и много) в стране ЕС, в Румынии, в городе Сучава", – написал Панасенко.

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Кроме того, в комментарии Forbes он добавил, что ритейлер планирует открыть в этой стране более 500 магазинов в течение 3-4 лет.

Напомним:

В марте 2023 года украинский маркетплейс Rozetka приступил к работе на рынке Польши в тестовом режиме.

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Сайт польской Rozetka доступен как на польском, так и на украинском языках. Оплата возможна картой онлайн или при получении, а доставка осуществляется в почтоматы или курьером по всей стране. 

Экономическая правда

ритейл Румыния
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