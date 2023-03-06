Rozetka выходит на рынок Польши

Украинский маркетплейс Rozetka начал работу на рынке Польши в тестовом режиме.

Об этом сообщил в Facebook соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.

Он отметил, что сейчас компания будет работать в тестовом режиме: "Проверяем все процессы, наполняем ассортиментом сайт, налаживаем все логистические звенья".

По словам Чечеткина, Rozetka рассчитывает в Польше как на большую украинскую аудиторию, ведь более 2 млн украинцев проживают в Польше, так и на местную.

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Ранее сообщалось, что проект monobank также выходит на польский рынок под названием stereo и уже договорился с банком-партнером в Польше.