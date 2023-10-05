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Укр / Рус

НБУ отзывает лицензию еще одного банка

Четверг, 5 октября 2023, 19:22 - Анастасия Дячкина

Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Украинский строительно-инвестиционный банк".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины [...], учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, принял решение от 05 октября 2023 года №350-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Украинский строительно-инвестиционный банк", – говорится в сообщении.

Напомним:

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7 сентября 2023 регулятор принял решение отнести АО "Украинский строительно-инвестиционный банк" к категории неплатежеспособных.

Причина – невыполнение банком требования по устранению нарушений банковского законодательства Украины, нормативно-правовых актов НБУ в течение определенного срока после отнесения банка к категории проблемных.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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