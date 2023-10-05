НБУ отзывает лицензию еще одного банка
Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Украинский строительно-инвестиционный банк".
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Национальный банк Украины [...], учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, принял решение от 05 октября 2023 года №350-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Украинский строительно-инвестиционный банк", – говорится в сообщении.
Напомним:
7 сентября 2023 регулятор принял решение отнести АО "Украинский строительно-инвестиционный банк" к категории неплатежеспособных.
Причина – невыполнение банком требования по устранению нарушений банковского законодательства Украины, нормативно-правовых актов НБУ в течение определенного срока после отнесения банка к категории проблемных.