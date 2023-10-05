В Украину прибыли трансформаторы от ПРООН и Японии: обеспечат светом полмиллиона потребителей

Минэнерго

Украина получила два новых мощных автотрансформатора от Программы развития ООН в Украине и правительства Японии. Оборудование поможет питать около полумиллиона потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Оборудование будет установлено на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго" для обеспечения потребностей около 500 тысяч потребителей.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, минувшей зимой во время массированных обстрелов именно автотрансформаторы были едва ли не самой ключевой целью врага. Замена и изготовление автотрансформаторов требует времени и средств, а потребность в них для всей страны значительна.

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Поэтому эта помощь от Японии и ПРООН - чрезвычайно ценная для нас. Это мощный вклад в обеспечение энергетической безопасности Украины в преддверии сложной зимы, которую, надеемся, благодаря такому партнерству мы пройдем достойно", - отметил министр.

В Минэнерго подчеркнули, что Япония мощно поддерживает Украину, в частности, в восстановлении энергосектора, с начала большой войны.

Это комплексный пакет помощи, охватывающий поддержку в виде специализированного оборудования (резервных электростанций, генераторов разной мощности), необходимого для быстрого возобновления работы поврежденных объектов энергетической инфраструктуры.

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По состоянию на сентябрь в Украину было доставлено 12 таких грузов общим весом более 113 тонн. В их числе 256 единиц резервных электростанций и соответствующих комплектов.

Также после нападения России произошла перезагрузка сотрудничества Минэнерго с Программой развития ООН в Украине. В частности, усилилась работа по поддержке энергосектора в рамках программы обновления и укрепления его устойчивости.

Напоминаем:

4 октября в Украине в тестовом режиме испытали газотурбинную мобильную электростанцию от Агентства США по международному развитию (USAID).