"Енергоатом" випробував мобільну газотурбінну електростанцію від США

4 жовтня в Україні у тестовому режимі випробували газотурбінну мобільну електростанцію від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Газотурбінну станцію було отримано в межах технічної допомоги енергетичному сектору України, який зазнає пошкоджень внаслідок регулярних терористичних атак з боку Росії.

Встановлена потужність мобільної електростанції дорівнює 28 МВт.

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У "Енергоатомі" підкреслили, що завдяки такій установці з'являється можливість локалізувати енерговиробництво в регіоні, і це зміцнить українську енергомережу.

Після отримання обладнання та встановлення його на один з обʼєктів критичної інфраструктури компанія підготувала виробничу команду, яка працюватиме з мобільною установкою.

"Фахівці Енергоатома зробили все від нас залежне, щоб виконати поставлене Міненерго завдання – запустити електростанцію до наступного опалювального сезону. Попри затримки у надходженні комплектуючих, це завдання буде виконано, установка вже працює в тестовому режимі та буде підключена до мережі 10–12 жовтня 2023 р.", - зазначив президент "Енергоатому" Петро Котін.

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Також очільник НАЕК провів виробничу нараду з фахівцями, які були задіяні в монтажі та пуску установки, і персоналом, який обслуговуватиме електростанцію.

Нагадуємо:

Україна і США підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці для забезпечення стійкості енергосистеми України, що включає 522 млн доларів на її зміцнення, з яких 100 млн – за виконання певних умов.