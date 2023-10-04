Китай выразил недовольство ЕС после официального начала расследования субсидий на электромобиле

Китай был "очень недоволен" антисубсидийным расследованием, поскольку ему не хватало надлежащих доказательств и оно не соответствовало правилам Всемирной торговой организации.

Об этом говорится в заявлении министерства торговли КНР, пишет China Daily.

"Это расследование компенсационной пошлины из Европы основывается только на субъективных предположениях относительно так называемых субсидий и угроз ущерба. В нем нет достаточных доказательств в его поддержку и оно противоречит соответствующим правилам ВТО, и Китай категорически этим не удовлетворен", – заявил представитель ведомства.

Европейская сторона требовала от Китая проведения консультаций в течение очень короткого периода времени, но не предоставила "эффективных консультационных материалов", что нанесло ущерб правам и интересам Китая, добавил спикер.

Реклама:

Китай призвал европейскую сторону взвешенно использовать меры торговой защиты исходя из общей картины поддержки стабильности глобальных промышленных цепей и цепей поставок и всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Европейским Союзом.

Китай также поощряет углубленное сотрудничество с Европой в новой энергетической отрасли, представленной электромобилями, и создание справедливой, недискриминационной и предполагаемой рыночной среды для совместного развития китайско-европейской индустрии электромобилей.

Читайте также: Электромобили толкают ЕС на торговую войну с Китаем. Что происходит?

Реклама:

Напомним:

Расследование ЕС по субсидиям для электромобилей в Пекине направлено на защиту его автопроизводителей от потока дешевых китайских автомобилей. Но если это приведет к взаимным тарифам, три немецких производителя авто премиум-класса рискуют понести большие потери.

Комиссар Европейского Союза по торговле заявил, что наплыв электромобилей из Китая влияет на решение по отсрочке введения пошлин на электромобили, поставляемые между ЕС и Великобританией.