Руководитель торговли ЕС: Пошлины на электромобили после Brexit пойдут только на пользу Китая

Наплыв электромобилей из Китая влияет на решение по отсрочке введения пошлин на электромобили, поставляемые между ЕС и Великобританией.

Об этом заявил комиссар Европейского Союза по торговле Валдис Домбровскис, пишет Bloomberg.

Согласно соглашению после Brexit, с января будет введена 10% пошлина на любые электромобили, торгующиеся между ЕС и Великобританией, если менее 45% их стоимости поступает из двух регионов.

Автомобильная промышленность оказывает давление на блок из 27 стран, чтобы продлить этот срок, поскольку в настоящее время они поставляют большинство аккумуляторов для электромобилей – обычно около 40% от стоимости автомобиля – из Азии, пишет издание.

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Согласно оценкам отрасли, эта пошлина сделает европейские электромобили более дорогими – они обойдутся сектору в 4,3 миллиарда евро. Это также усугубит обеспокоенность в Брюсселе, что автомобильная промышленность Китая имеет несправедливое ценовое преимущество в результате субсидий.

"Мы надеемся, что мы сможем избежать пошлин. Если ЕС и Великобритания сейчас введут тарифы друг на друга, это не поможет нашей промышленности — только Китаю", – утверждает Домбровскис.

Британские и европейские автопроизводители хотят продлить планируемый период поэтапного внедрения на три года, что даст больше времени для развития цепи поставок аккумуляторов в регионе. Брюссель решительно пытался избегать изменений в тексте Соглашения о торговле и сотрудничестве после Brexit, чтобы это не открыло двери других просмотров.

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Комиссар, находившийся в Китае в начале сентября для обсуждения вопросов торговли, подтвердил, что в рамках антисубсидийного расследования ЕС по китайским электромобилям, другие бренды, такие как Tesla Inc, могут столкнуться со штрафными пошлинами за то, что они воспользуются поддержкой Китая и экспортируются в Европу.

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Напомним:

Расследование ЕС по субсидиям для электромобилей в Пекине направлено на защиту его автопроизводителей от потока дешевых китайских автомобилей. Но если это приведет к взаимным тарифам, три немецких производителя авто премиум-класса рискуют понести большие потери.