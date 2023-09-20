ЕИБ может выделить 220 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Украины

фото: госагентство восстановления

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность предоставления около 220 млн евро на восстановление инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

По словам Агентства, средства в размере около 220 млн евро пойдут на восстановление дорог и мостов.

Во время встречи с представителями ЕИБ глава Агентства Мустафа Найем и руководитель Группы управления проектами Вадим Ноздря обсудили прогресс реализации совместных проектов. В частности, проект развития трансъевропейской транспортной сети, который касается строительства и ремонта дорог в шести регионах Украины.

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"В соответствии с соглашением, подписанным в июне 2023 года, ЕИБ предоставил более 50 млн евро грантовых средств ЕС, доступных в рамках Инвестиционной платформы соседства Европейского Союза (NIP), на закупку модульных мостов. Это временные сооружения, "скорая помощь" для регионов, наиболее пострадавших от российской агрессии. Они улучшат логистику между населенными пунктами и регионами", - говорится в сообщении.

Кроме ЕИБ, который является одним из ключевых международных партнеров Украины в восстановлении критической инфраструктуры, Агентство также сотрудничает со Всемирным банком, USAID, а также Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Отмечается, что это крупнейшие международные партнеры, с которыми Агентство работает над четырьмя приоритетными направлениями: прифронтовая инфраструктура, разрушенное войной жилье, пункты пропуска на границах и дороги к ним, критическая инфраструктура - вода, энергетика, мосты.

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Экономическая правда