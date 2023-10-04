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Вкладчикам банков-банкротов возместили 6 миллионов за первые сутки работы услуги в "Дії"

Среда, 4 октября 2023, 18:24 - Алексей Павлыш
 
Unsplash

Украинцам возместили более 6 млн грн вкладов в банках-банкротах за первые сутки работы соответствующей услуги в "Дії".

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, уже более 1 400 человек воспользовались сервисом и подали заявления о возврате средств.

"Вчера запустили услугу по возмещению из обанкротившихся банков. Сегодня - уже более 1 400 человек воспользовались сервисом и подали заявления о возврате средств. Всего за несколько кликов в Дії", - написал министр.

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Напомним:

Украинцы, которые имеют вклады в обанкротившихся банках, смогут вернуть средства с помощью "Дії" - Минцифра и Фонд гарантирования вкладов запустили совместную услугу.

Экономическая правда

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Фонд гарантирования вкладов Дія банки Минцифра
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