Вкладчикам банков-банкротов возместили 6 миллионов за первые сутки работы услуги в "Дії"
Среда, 4 октября 2023, 18:24 -
Украинцам возместили более 6 млн грн вкладов в банках-банкротах за первые сутки работы соответствующей услуги в "Дії".
Об этом сообщил в Telegram вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, уже более 1 400 человек воспользовались сервисом и подали заявления о возврате средств.
"Вчера запустили услугу по возмещению из обанкротившихся банков. Сегодня - уже более 1 400 человек воспользовались сервисом и подали заявления о возврате средств. Всего за несколько кликов в Дії", - написал министр.
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Напомним:
Украинцы, которые имеют вклады в обанкротившихся банках, смогут вернуть средства с помощью "Дії" - Минцифра и Фонд гарантирования вкладов запустили совместную услугу.
Экономическая правда
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