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Вкладчики обанкротившихся банков могут подать заявку на возмещение средств в "Дії"

Вторник, 3 октября 2023, 19:15 - Анастасия Дячкина

Украинцы, имеющие вклады в обанкротившихся банках, смогут вернуть средства с помощью "Дії" – Минцифра и Фонд гарантирования вкладов запускают общую услугу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Теперь, чтобы вернуть деньги, не нужно ходить по учреждениям и заполнять бумаги. Подайте заявление в приложении – и средства поступят на карточку єПідтримка", – отметили в ведомстве.

Для того, чтобы подать заявку в "Дії", нужно:

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  • выбрать обанкротившийся банк, в котором был счет (если вклады были в разных банках, нужно подать отдельные заявления);
  • выбрать карту єПідтримка, на которую поступят средства;
  • уточнить контактные данные;
  • подписать заявление Дія.Підписом. 

В течение 3 рабочих дней заявление обработают и денежные средства поступят на счет.

Важно: карта єПідтримка должна быть открыта в одном из 5 банков-агентов Фонда: Universal Bank/monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ и Идея Банк.

Напомним:

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В течение января-июня 2023 года Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) возместил вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда, 1,8 млрд грн.

Минцифра Фонд гарантирования вкладов Дія банки
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